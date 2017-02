Noch vor der am Montag in Genf beginnenden Automesse solle die Personalie beschlossen werden, erklärte eine mit dem Vorgang vertraute Person. Ein anderer Insider bestätigte am Montag, der Nachfolger werde bald feststehen. Das Branchenblatt "Automobilwoche" berichtete, in der engeren Auswahl seien der bisherige China-Vorstand Hubertus Troska, der Chef der Van-Sparte Volker Mornhinweg und der Leiter des Lkw-Geschäfts von Daimler in Asien, Marc Llistosella. Ein Daimler-Sprecher sagte, zu Spekulationen werde sich der Konzern nicht äußern.