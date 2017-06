Solche Szenen wiederholen sich, in Paris, in Detroit – egal, wo Zetsche auftritt. Er ist nicht nur Chef des Premium-Autobauers. Er ist ein Popstar.

Daimler -Chef Dieter Zetsche steigt nach einer Diskussion in der Frankfurter Paulskirche vom Podium, schon ist er von Zuhörern umringt: „Dieter, ich habe mit meinem Chef gewettet, dass ich ein Foto kriege!“, ruft eine Frau. Der Manager ist spät dran, seine Entourage drängt, aber er dreht sich um und lächelt mit der Dame in die Kamera.

Nach dem Rückzug von Jürgen Schrempp von der Spitze DaimlerChryslers wurde Zetsche zum 1. Januar 2006 zum neuen Vorstandsvorsitzenden berufen. Unter seiner Führung wurde die 1998 als "Hochzeit im Himmel" gestartete Fusion mit Chrysler beendet, die Chrysler-Anteile wurden verkauft. Seitdem firmiert der Konzern als Daimler AG mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services. Nach einem Korruptionsprozess gegen den Konzern in den USA und einem im Vergleich zu Audi und BMW schlechten Abschneiden stand Zetsche wiederholt in der Kritik. Dennoch wurde sein Vertrag verlängert, zum Halbjahr 2016 hat Mercedes-Benz die beiden Premium-Konkurrenten weit hinter sich gelassen. Aktuell hat Zetsche einen Vertrag bis zum 31. Dezember 2019.

Nach verschiedenen Positionen in Südamerika (u.a. ab 1988 Mitglied der Geschäftsleitung Mercedes-Benz do Brasil, ab 1989 Präsident Mercedes-Benz Argentina) wechselte Zetsche 1991 als Präsident zur US-Lkw-Tochter Freightliner nach Portland, Oregon. Bereits 1992 wurde Zetsche allerdings zurück nach Stuttgart berufen, und zwar als stellvertretender Entwicklungsvorstand für die Pkw-Sparte bei der Mercedes-Benz AG.

Direkt nach dem Uni-Abschluss 1976 trat Zetsche in den Forschungsbereich der damaligen Daimler-Benz AG ein. 1982 promovierte er berufsbegleitend an der Universität Paderborn zum Dr.-Ing.

Dieter Zetsche wurde am 5. Mai 1953 in Istanbul geboren. Sein Vater Herbert war zu jener Zeit an einem Staudammprojekt tätig. Die Familie kehrte 1955 nach Frankfurt zurück, wo Dieter aufwuchs.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Oliver Krischer, wittert in Berlin verwerflichen Lobbyismus: „Verkehrsminister Alexander Dobrindt ist dabei, das Thema mit den Autobauern irgendwie geradezubiegen. Schließlich will man manches Flaggschiff der deutschen Automobilindustrie nicht durch einen weiteren Skandal in Verruf kommen lassen“, sagt er.

Probleme könnte auch Partner Renault bereiten. Für einige Modelle verwendet Daimler Renault-Motoren. In Frankreich wird gegen Renault wegen möglicher Manipulationen der Abgaswerte ermittelt. Renault bestreitet die Vorwürfe – genauso wie Zetsche: „Bei uns wird nicht betrogen, bei uns wurden keine Abgaswerte manipuliert“, sagte er etwa im Januar 2016 der „Welt am Sonntag“. Bei Daimler gebe es schließlich „Compliance-Regeln und eine Kultur der Integrität, die es unwahrscheinlich“ machten, dass es bei Daimler „etwas Vergleichbares“ wie bei Volkswagen geben könnte.

Bereits am Rande des Pariser Autosalons im September war Zetsche, locker in Jeans und blauem Sakko, Renault-Chef Carlos Ghosn beigesprungen. Bei einer Veranstaltung im Mercure-Hotel, von Teilnehmern als „Carlos-und-Dieter-Show“ bespöttelt, sagte er, Daimler habe die Renault-Motoren genutzt und werde sie auch weiter nutzen. Kunden hätten nie ein Problem mit den Motoren gehabt. Im Februar in Stuttgart legt Zetsche noch mal nach: An seinem „Optimismus in der Zusammenarbeit mit Renault“ habe sich „nichts verändert“. Alles gut also?