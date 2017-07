Angesichts neuer Vorwürfe gegen den Autobauer Daimler in der Dieselaffäre hat das Bundesverkehrsministerium das Unternehmen zur Berichterstattung geladen. Die Untersuchungskommission Volkswagen des Ministeriums habe Daimler für den Nachmittag zu einer Sondersitzung eingeladen, um den Vorwürfen nachzugehen, teilte das Ressort am Donnerstag in Berlin mit.