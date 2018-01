Mit zunehmendem Bedürfnis nach Komfort und Software in Autos hat sich BMW zum Kauf einer App für Parkassistenz entschieden. Wie BMW am Dienstag mitteilte, ermöglicht Parkmobile das ticket- und bargeldlose Parken am Straßenrand per App und hilft in Parkhäusern bei der Parkplatzsuche, beim Reservieren und beim Bezahlen. Der Kaufpreis wurde nicht genannt.