Der VW -Abgasskandal schlägt sich auch auf den Flottensektor durch: 2016 verkaufte Volkswagen knapp zwei Prozent weniger Dienstwagen, während der Gesamtmarkt mehr als fünf Prozent zulegte. Das berichtet die „Welt am Sonntag (WamS)“ unter Berufung auf Zahlen des auf Dienstwagen spezialisierten Marktforschungsunternehmens Dataforce.

Aber auch andere Antriebe könnten von der Diesel-Schwäche profitieren: Wie die WirtschaftsWoche aus dem Umfeld von Audi erfuhr, ist die Nachfrage nach Erdgas-Fahrzeugen von den Flottenkunden in den vergangenen Monaten extrem gestiegen. In diesem Sommer bringen die Ingolstädter die Erdgas-Versionen der Mittelklasse-Modelle A4 und A5 auf den Markt. Die Nachfrage sei jetzt schon höher als die Zahl der verfügbaren Fahrzeuge, so die Quelle.