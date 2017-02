Unter der neuen Leasing-Marke bietet PSA gewerbliche Kilometerleasing-Verträge für alle Neuwagen-Produktlinien seiner Marken an. Das gilt sowohl für Pkw als auch für Nutzfahrzeuge. Und künftig sogar für Fremdfabrikate. Damit sollen Kunden an das Unternehmen gebunden werden, die neben PSA-Modellen auch noch etwa eine Oberklasselimousine für den Geschäftsführer oder einen Pick-up für besondere Einsätze benötigen. Beide Fahrzeugarten gibt es im Portfolio der Franzosen aktuell nicht.

Der Autobauer PSA will zum Mobilitätsdienstleister werden. Zu diesem Zweck baut die Peugeot-, Citroën- und DS-Mutter seine Service-Marke „Free2Move“ aus. Neueste Komponente ist eine Leasing-Plattform für gewerbliche Kunden. Ab 1. März sollen die Angebote des Konzerns in der neuen Geschäftseinheit „Free2Move Lease“ gebündelt werden. Als Zugabe gibt es eine ganze Reihe neuer Dienstleistungen.

Rund 20.000 Verträge von kleinen, mittleren und großen Flottenbetreibern will Free2Move Lease bis Ende des Jahres verwalten, darunter auch diejenigen, die bisher bei den einzelnen Konzernmarken geführt wurden. Neukunden will man auch mit besonders günstigen Angeboten locken; so gibt es aktuell den Transporter Jumpy für 170 Euro im Monat. Finanzpartner ist wie bisher die PSA Bank.