Verzicht vom Fahrer verlangt dabei zumindest die stärkere Variante nicht, die durchzugsstark und kultiviert im Klang gut zum gelasseneren XF passt. Im kleineren und leichteren XE wirkt der Motor etwas bissiger und lässt das auch etwas stärker hören. In Sachen Verbrauch muss der Halter hier aber wohl mehr Zugeständnisse machen als beim Diesel: Der Normwert von jeweils knapp sieben Litern wirkte zumindest während einer kurzen Testfahrt wie in weiter Ferne.

Wer nicht so viel Geld ausgeben mag oder zum wachsenden Kreis der Diesel-Skeptiker zählt, findet bei beiden Limousinen einen neuen 2,0-Liter-Vierzylinderturbo mit wahlweise 200 PS und Hinterradantrieb oder 250 PS und optionalem Allradantrieb. In beiden Varianten sorgt ein zweiflutiger Lader für Druck und ein Drehmoment von 320 beziehungsweise 365 Nm. Beim XE ersetzen die Jaguar-Eigenentwicklungen die Vorgängermotoren mit gleichem Hubraum, die im Grunde noch aus der Zeit im Ford-Konzern stammen. Beim XF hatten sie keine Vorgänger und runden nun das Angebot nach unten ab.

Der Preis für die Benziner liegt beim XE bei 36.690 Euro (250 PS: ab 41.160 Euro), für den XF werden mindestens 45.060 Euro (250 PS: ab 48.560 Euro) fällig. Wer einen Benziner will, kommt also beim XF ab sofort deutlich günstiger davon; bislang gab es alternativ zum Diesel nur einen Sechszylinder in der 60.000-Euro-Klasse.