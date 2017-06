Den Antrieb übernimmt eine Kombination aus 2,0-Liter-Benziner und Elektromotor mit einer Systemleistung von 205 PS. Der Preis für das an der Steckdose aufladbare Modell liegt rund 10.000 Euro über der günstigsten Dieselvariante. In den Preis von 38.940 Euro ist allerdings schon die Kaufprämie von 3.000 Euro auf einen Plug-in-Hybrid eingerechnet. Ohne die staatliche Förderung kostet der Optima 41.940 Euro und damit rund 1000 Euro mehr als die Limousine.

Am Vortrieb des Optima mit Steckdosenanschluss arbeiten der 2,0-Liter-Benziner (156 PS) und ein 68 PS starker Elektromotor. Er wird von der 9,8 kWh-Batterie gespeist, die durch Rekuperation oder per Stecker aufgeladen werden kann. Auf die Vorderräder übertragen wird die Antriebskraft durch das Sechsstufen-Automatikgetriebe sowie den an das Getriebe gekoppelten Elektromotor. In 9,4 Sekunden absolviert die Mittelklasse-Limousine den Standard-Sprint auf 100 km/h.