Wer macht das Renne um die Firmenwagen-Krone?

Für die Fachzeitschrift „Firmenauto“ und die Sachverständigenorganisation Dekra fuhren 200 Fuhrparkmanager vom 29. bis 31. Mai insgesamt 76 Firmenautos. Dabei stand neben dem Fahrverhalten und Komfort insbesondere die Wirtschaftlichkeit des Fahrzeugs im Vordergrund.

Nach über 1.600 Fahrten rund um Warnemünde an der Ostsee standen die Sieger fest, sie dürfen sich „Firmenauto des Jahres“ nennen. Und zwar in zwölf Klassen, jeweils unterteilt in Importwertung und Gesamtwertung. Wir beginnen mit den Kleinsten ...