Es ist auf den ersten Blick ein normaler Panamera, der dort vorbeirollt. Turbo S steht auf dem Heckdeckel, so heißen für gewöhnlich jene Modelle aus Zuffenhausen, die sich an Kunden richten, denen die Topversion Turbo (ohne „S“) noch zu profan erscheint. Nur die grüne Umrandung des Schriftzuges sowie die ebenfalls stechend grünen Bremssättel der stattlichen Limousine lassen vermuten, was Panamera-Baureihenchef Gernot Döllner denn auch bestätigt: Unter dem Blech dieses Panamera steckt zusätzlich auch ein Elektromotor.