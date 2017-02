Unauffällige, aber gefällige Autos mit moderner Ausstattung haben sich als Dienstwagen zu einem wichtigen Verkaufssektor für die Autoindustrie entwickelt. Wie auch bei den Gesamt-Zulassungen liegt auch Volkswagen bei den Dienstwagen laut dem Firmenwagenmonitor 2016 von COP CompensationPartner mit einem Anteil von 28,3 Prozent vorne. Mit den Marken Audi (18,7 Prozent) und Skoda (8,3 Prozent) stellt der VW-Konzern mehr als die Hälfte der in Deutschland zugelassenen Firmenwagen. Am Vertrauen der deutschen Fuhrparkmanager in den Konzern konnte auch der Dieselskandal nichts ändern – in den Vorjahren kam das Markentrio auf ganz ähnliche Werte.

Abgasskandal kann sich erst später auswirken

Teilweise verhindern aber auch Liefer- und Leasingverträge den schnellen Markenwechsel. So kann es noch etwas dauern, bis eine geänderte Nachfrage auch bei den Dienstwagen-Marktanteilen sichtbar wird – falls nicht die unternehmenseigenen Fuhrpark-Vorschriften im Weg stehen. „Bei Dienstwagen haben wir ein hohes Maß an Trägheit“, sagt Hossiep. „Es gibt eine enorme Verzögerung, bis in Unternehmen die Dienstwagenrichtlinien an die Nachfrage angepasst werden.“