Stromzwerge werden die kleinen Poolfahrzeuge bei Wolff & Müller genannt, die auf dem Hof des Stuttgarter Bauunternehmens für die Mitarbeiter bereit stehen. Reine E-Autos, die für kurze Strecken in der Stadt genutzt werden. Sie sind das erste Anzeichen für den Wandel im Fuhrpark des Familienunternehmens. Bei den Stuttgartern wird schon länger in der Unternehmensstrategie auf Nachhaltigkeit setzt. Nun will Wolff & Müller (W&M) seinen Fuhrpark auf Elektro und Hybrid umwälzen.

Das Bauunternehmen mit insgesamt 200 Mitarbeitern hat seinen Hauptsitz in Stuttgart und 27 Standorte über die Bundesrepublik verteilt. Die Mitarbeiter sind mit eigenen Dienstwagen, Poolfahrzeugen oder Baufahrzeugen auf deutschen Straßen unterwegs – und diese sollen in Zukunft mehrheitlich mit alternativen Antrieben ausgestattet sein. Die Stromzwerge als Poolfahrzeuge waren der erste Schritt. Nun sollen in diesem Jahr sowohl Elektro- als auch Hybridfahrzeuge auch als persönliche Dienstwagen in die Car Policy aufgenommen werden.