Speziell in der Auto-Forschung hat sich Aachen als Forschungsstandort hervorgetan. So befindet sich etwa das europäische Forschungszentrum des US-Autokonzerns Ford in Aachen und der Streetscooter, der Elektro-Lieferwagen, den sich die Deutsche Post einverleibt hat, wurde in Aachen entwickelt. Die Erfindung und Entwicklung des Streescooters geht auf eine privatwirtschaftlich organisierte Forschungsinitiative der Aachener RWTH-Professoren Achim Kampker und Günter Schuh zurück. Mittlerweile arbeiten sie nach Verkauf der Streetscooter GmbH an die Deutsche Post an einem neuen Projekt: dem massentauglichen Elektroauto. Die Erwartungen an die Elektromobilitätsforschung aus Aachen sind in der Branche sehr groß.