Beim Kilometerleasing legen die Kunden mit dem Leasingvertragsgeber eine Obergrenze von gefahrenen Kilometern fest. Nach Ende der Laufzeit wird dann geprüft, wie viele Kilometer das Fahrzeug tatsächlich gefahren ist. Wird die festgelegte Grenze unterschritten, gibt es zumeist Geld zurück. Wird die magische Zahl überschritten, muss drauf gezahlt werden. Die Summe wird dabei vertraglich festgelegt, pro Kilometer gibt es einen festen Betrag. Laut dem ADAC liegt dieser im Schnitt bei 10 bis 15 Cent. In den meisten Leasingverträgen sind jedoch Pufferzonen veranschlagt. Das heißt, es gibt einen Freibetrag, demnach die Überschreitung ohne Mehrkosten bis zu 5000 Kilometer betragen darf.

Genau hinzuschauen lohnt in diesem Fall! Denn so sind Kunden vor unerwarteten Mehrkosten gefeit. Es gibt zum Freibetrag auch noch eine Alternative: die Freigrenze. Hierbei handelt es sich um die vertragliche Vereinbarung, das nicht gefahrene Kilometer, also Kilometer unterhalb der Freigrenze, erstattet werden. Wird zu viel gefahren, ist das mit dem Vertrag abgegolten.