Ob bei der wirtschaftlichen Dynamik oder in der Bildung und Wissenschaft: Bei vielen Dingen prescht Bayern in Deutschland voran. Geht es um saubere Luft in den Innenstädten, will der Freistaat es nun offenbar genauso halten. Am Mittwoch trifft sich Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) mit den Chefs von Audi, BMW und MAN. Von Rupert Stadler, Harald Krüger und Joachim Drees möchte Bayerns Ministerpräsident „verbindlich hören und vielleicht auch vereinbaren“, was bei der Nachrüstung alter Diesel-Fahrzeuge zu welchen Kosten möglich ist. So sagte er es am Montag.

Bei den internen Planungen für des Münchner Spitzentreffen sind Seehofer und seine Truppen offenbar schon viel weiter. Im bayerischen Wirtschaftsministerium stricken die Referenten an einer konkreten Vereinbarung, die die Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen von Euro 5 auf Euro 6 regeln und so den Stickoxid-Ausstoß der Fahrzeuge drosseln soll. „In so ein Spitzentreffen geht man nicht, ohne mit einem konkreten Beschluss wieder herauszukommen“, heißt es im bayerischen Wirtschaftsministerium.