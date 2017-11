Volkswagen droht in der Dieselaffäre womöglich neuer Ärger von der Finanzaufsicht BaFin. Der "Spiegel" berichtete am Freitag vorab, die Behörde untersuche seit Kurzem, ob VW im Zuge des Abgasbetrugs Insiderinformationen unbefugt an Dritte weitergegeben habe. Hintergrund seien die Ereignisse unmittelbar nach Bekanntwerden der Manipulation von Dieselabgaswerten vor gut zwei Jahren. Bei einer Krisensitzung am 20. September 2015 sollen Techniker erklärt haben, nicht nur in den USA sei Schummelsoftware eingesetzt worden, sondern auch in anderen Teilen der Welt, betroffen seien mehrere Millionen Fahrzeuge. Ein weiteres Ergebnis der Sitzung sei gewesen, die Bundesregierung zu informieren, ehe man mit den heiklen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit gehe.