Eines steht fest: Lottospieler können nur träumen von den Summen, die Volkswagen binnen fünf Jahren investiert. Um hohe zweistellige Milliardensummen dürfte es gehen, und vor dem Abgasskandal waren es auch schon über 100 Milliarden Euro. Die gewaltigen Geldströme flossen in neue Autos und Zukunftstechnologien, es ging auch in der Vergangenheit schon um E-Autos und digitale Helfer im Innenraum. Nur: die Abgasaffäre und die Krise des Dieselmotors generell machen Investitionen in die Zukunft zu einem echten Kraftakt. Und das gilt für alle Autobauer, nicht nur für VW.