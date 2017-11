Wer abends in den gängigen Szene-Vierteln von Dubai entlang der unzähligen Restaurants und Geschäfte flaniert, dem reicht ein Blick auf die Straße, um zu erkennen: Das Geld sitzt locker und der Sprit ist günstig. Es wimmelt von Edelkarossen, egal ob hochpreisige Sport- und Luxuswagen oder schwere SUVs. Sparen? CO2-Ausstoß? Interessiert hier niemanden. Sogar die Polizei in Dubai ist fürstlich ausgestattet und dürfte Beamte in anderen Ländern nur in blankes Staunen versetzen. Die jüngste Errungenschaft heißt Rolls-Royce Wraith, den die Dubai Police stolz auf der diesjährigen Dubai Motor Show präsentiert. Und es ist beileibe nicht der einzige Zwölfzylinder. Zur Flotte der Ordnungshüter gehören ebenso ein Bentley Bentayga und ein Lamborghini Aventador. Für abseits des Asphalts steht unter anderem ein 700 PS starker Brabus G 700 zur Verfügung. Insgesamt umfasst der Polizei-Fuhrpark 25 Luxusgefährte.