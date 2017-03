 BMW ist der drittgrößte Elektroauto-Hersteller der Welt

Im E-Mobilitätsranking (Electric Vehicle Index, EVI), wertet McKinsey seit 2010 regelmäßig die Nachfrage nach und die Produktion von E-Autos aus. Weltweit wuchs der Markt für E-Autos und Plug-in-Hybride demnach 2016 um 37 Prozent. Dabei geht die Schere zwischen Ländern, in denen die Autos gekauft werden und solchen, in denen sie produziert werden, auseinander: So ist der norwegische Markt mit Abstand am weitesten mit E-Autos durchdrungen – rund 24 Prozent der Autos, die 2016 in Norwegen zugelassen wurden, haben einen Elektroantrieb.

Absolut führt China das Ranking an. 2016 wurden dort 352.000 Stück verkauft, 69 Prozent mehr als im Vorjahr. In Europa wurden nur 7 Prozent mehr E-Autos zugelassen. Der Anteil der Volksrepublik an den weltweit in 2016 produzierten 872 .905 Elektrofahrzeugen liegt mit 43 Prozent deutlich vor Deutschland (23 Prozent) und den USA (17Prozent). „China ist mit 75 E-Modellen das Land mit der größten Modellvielfalt, zudem wirkt eine Kombination aus finanziellen Anreizen und Vorteilen wie eine leichtere Zulassung in den großen Städten als Beschleuniger“, sagt Nicolai Müller, Partner bei McKinsey. Und: China baut die Ladeinfrastruktur massiv aus. Für deutsche Autohersteller gibt es Hoffnung: Hierzulande werden ab 2019 mehr E-Autos produziert als in China, schätzt McKinsey.