Nio will bewusst direkt vor Ort in Deutschland designen und entwickeln, dort wo die Autos mit Weltruf herkommen: Und wo BMW an seinem Stammsitz im neuen Forschungs- und Innovationszentrums für elektrische Antriebe und autonomes Fahren bis 2050 weitere 15.000 Mitarbeiter einstellen möchte, kommt auch Nio leicht zum Zug.

„Wir haben uns für den Standort München entschieden, um ein internationales Team aufbauen zu können. In Deutschland finden wir als chinesische Firma viel einfacher internationale Talente als wenn wir sie nach Shanghai oder Peking holen müssten“, so Managing Director Zhang (45), der bis zum 28. Lebensjahr in Peking gelebt und gearbeitet hat, um dann noch einmal in Deutschland und den USA zu studieren und seine internationale Karriere bei verschiedenen Technologie- und Autozulieferer-Unternehmen zu starten. „München ist die erste Location für Automotive Designer, bietet den besten Zugang zur Zulieferindustrie und gilt weltweit als eine der Städte mit der besten Lebensqualität.“