Letztendlich sei so oder so aber klar: Um die klimapolitischen Ziele zu erreichen, müssten die Deutschen letztendlich auf die Elektromobilität setzen. „Wir haben auch keine Wahl“, gibt Wietschel zu Bedenken. Die Welt schaue nicht auf die deutschen Arbeitsplätze in der Verbrennungsmotoren-Branche oder deutsche Wertschöpfung. Der deutsche Automobilmarkt sei längst nicht mehr so relevant wie der US-amerikanische oder chinesische Markt – „und dort gibt es den Trend zur Elektromobilität bereits viel deutlicher. Den können wir nicht groß beeinflussen und deshalb müssen wir uns der Realität stellen.“