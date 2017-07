Ein reines Elektroauto fehlt den Schweden bislang. Sie hatten zwar vor einigen Jahren eines auf Basis des Kompaktwagens C30 entwickelt, über das Stadium einer Kleinserie ist der Wagen allerdings nie hinaus gekommen – zu teuer, zu geringe Reichweite. Im aktuellen Modellangebot bietet Volvo in verschiedenen Baureihen einen Plug-in-Hybrid an: Ein zwei Liter großer Vierzylinder-Benziner (320 PS) wird mit einem 87 PS starken Elektromotor kombiniert.

Die Schweden sprechen von "dem historischen Ende der Autos, die nur einen Verbrennungsmotor haben". "Es geht uns einzig und allein um den Kunden", sagt Volvo-Chef Håkan Samuelsson in einer Pressemitteilung. "Immer mehr Kunden kommen zu uns und fragen nach elektrifizierten Autos. Wir wollen gerüstet sein für die heutigen und zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden. Demnächst können sie unter den elektrifizierten Volvo Modellen wählen, was immer sie sich wünschen."

Der XC90 hat den Anfang gemacht, inzwischen ist die 90er-Baureihe komplett: Volvo bietet neben dem SUV XC90 auch die Limousine S90, den Kombi V90 und den Offroad-Kombi V90 Cross Country an. Die bisherigen Modelle S80 und V70 wurden durch die 90er-Modelle ersetzt. In der Mittelklasse hat ebenfalls das SUV den Anfang gemacht, der XC60. Die Limousine S60 und Kombi V60 folgen bald.

Nur ein Maß – der Abstand zwischen Vorderachse und A-Säule – ist festgelegt, alle anderen Maße sind flexibel. So können teure Bauteile wie die Motoren oder die Elektro-Einheit des Hybridantriebs in unterschiedlich großen Autos verwendet werden, von der Mittelklasse-Limousine S60 bis hin zum großen SUV XC90.

Gibt es schon konkrete Pläne für neue Modelle?

Die Schweden wollen zwischen 2019 und 2021 fünf vollelektrische Autos, also BEVs, auf den Markt bringen. Drei davon sollen unter der Marke Volvo verkauft werden, zwei unter der Marke Polestar. Polestar ist ein ehemaliger Tuner, der sich auf Volvo spezialisiert hat und von dem Autobauer vor einigen Jahren aufgekauft wurde. Vor einem Monat hatte Volvo angekündigt, Polestar zu einer High-Performance-Elektromarke umbauen zu wollen. Weitere Details zu diesen Fahrzeugen sollen zu einem späteren Datum veröffentlicht werden. Der schnelle Ausbau der Elektro-Flotte ist technisch möglich, weil bislang alle Modelle, die nach 2014 auf den Markt gekommen sind, auf einer gemeinsamen Plattform aufbauen. So können Antriebskomponenten – egal ob Benzin, Diesel oder Elektro – sehr einfach in unterschiedlichen Modellen eingebaut werden.

War es das jetzt für den Diesel?

Nicht unmittelbar, aber das Ende wird deutlich konkreter. Volvo hat für die 2014 eingeführte Produktplattform einen neuen 2,0-Liter-Vierzylinderdiesel entwickelt. Dieser wird auch weiter zum Einsatz kommen – nur eben in Verbindung mit einem Elektromotor. In der Regel wird eine Motorengeneration sieben bis zehn Jahre lang in verschiedenen Entwicklungsstufen verwendet – der aktuelle Dieselmotor könnte also bis 2024 in Neuwagen verkauft werden. Falls Volvo ihn so lange anbieten will. Danach wird aber Schluss sein. "Aus heutiger Sicht werden wir keine neue Generation Dieselmotoren mehr entwickeln", hatte Samuelsson im Mai der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt.