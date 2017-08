Autoland Deutschland ohne Verbrennungsmotor? Für die meisten heute noch unvorstellbar – sowohl auf den Straßen als auch in den Werken der Autobauer. Wie wäre so eine Welt? Und was würde der Verzicht auf Diesel und Benziner für die Autoindustrie und den Wirtschaftsstandort Deutschland bedeuten?

Vor wenigen Wochen zeichneten das Münchner ifo Institut und der Verband der Automobilindustrie (VDA) ein tiefschwarzes Bild, würde ab 2030 in Deutschland ein Zulassungsverbot für Verbrennungsmotoren gelten: Mehr als 600.000 Industriearbeitsplätze seien direkt oder indirekt betroffen – zehn Prozent der deutschen Arbeitnehmer in der Industrie. Zudem seien rund 48 Milliarden Euro der Bruttowertschöpfung der deutschen Industrie betroffen. „Moderne Verbrennungsmotoren werden auch 2030 noch ein unverzichtbarer Mobilitätsbaustein sein“, sagte VDA-Präsident Matthias Wissmann.