Vor einem Jahr startete Bosch in Berlin einen Sharingdienst für Elektroroller namens Coup. „Unsere Erwartungen wurden übertroffen“, sagte ein Bosch-Sprecher der WirtschaftsWoche. Der Erfolg soll sich nun auch in anderen europäischen Metropolen wiederholen. In Paris startete das Unternehmen in diesem Sommer. Läuft es gut, werde Bosch die weitere Expansion in Europa „zügig umsetzen“, heißt es bei Coup. Es gebe viele Großstädte mit vergleichbaren Problemen wie Stau und Parkplatzsuche.

Bosch kooperiert mit dem taiwanesischen E-Roller-Hersteller Gogoro. Der wollte ursprünglich selbst in Europa expandieren, stellt die Pläne aber zurück, um Bosch keine Konkurrenz zu machen. „Unser Fokus in Europa liegt derzeit auf Coup“, sagte ein Gogoro-Sprecher der WirtschaftsWoche.