Für die gibt es immerhin vielversprechende Ansätze: So hat Siemens Anfang November den Einstieg bei Ubitricity verkündet. Das Berliner Start-up will mit seiner Ladetechnologie dort ansetzen, wo es am Straßenrand bereits Strom gibt. Straßenlaternen sollen zunehmend mit Steckdosen ausgestattet werden, damit Innenstadtbewohner ohne feste Lademöglichkeit ihr E-Auto einstöpseln können. Perspektivisch soll auch die Technologie in Parkhäusern und auf Firmenparkplätzen eingesetzt werden.

Noch ist das Zukunftsmusik – die Suche nach Strom für den Test-Ioniq geht weiter.