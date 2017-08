Bild vergrößern Ein "PaderSprinter" in der Paderborner Innenstadt. Bild: Presse

Der Bund will in Städten künftig nur noch saubere Busse – doch dahin ist es ein weiter Weg. Ein Paderborner zeigt, wie es gehen könnte: Was aus dem Auspuff seiner Busse kommt, ist sauberer als die Umgebungsluft.