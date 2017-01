Daimler-Entwicklungschef Ola Källenius hält auf dem Weg zum Jahr 2020 "hunderte von Millionen Euro Umsatz" mit digitalen Diensten für vernetzte Autos für möglich. Das sagte der Daimler-Manager auf der Automesse in Detroit im Gespräch mit dem Focus und der WirtschaftsWoche. Daimler veröffentlicht die Zahlen für das noch recht junge Geschäftsfeld für vernetzte Autos nicht separat, bereits heute liege der Umsatz mit digitalen Diensten wie "Mercedes me" aber schon im Millionenbereich, so Källenius.

Der Download der Mercedes-App ist zwar kostenfrei - künftig will Daimler das Angebot aber deutlicher zwischen Basis- und kostenpflichtigen Premiumservices differenzieren. "Auch dann wird es Dienste geben, die umsonst sind", sagte der Schwede. Andere Dienste wiederum, wie eine App, bei der das Auto autonomen einparken kann, kosten schon heute 139 Euro für drei Jahre. Künftig soll es nach den Worten von Källenius mehr und mehr solche Anwendungen geben.