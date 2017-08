Was mit seltsamen Billigmodellen wie Favorit, Felicia und Fabia allzu hemdsärmelig begann, ist längst ein Portfolio, was europaweit keinen Vergleich scheuen muss. Der familientaugliche Skoda Octavia ist ebenso ein Bestseller wie der kompakte Fabia, während die beiden SUV trotz ihrer seltsamen Bezeichnungen Kodiaq und Karoq beste Aussichten auf völlig neue Kundenschichten geben.

Denn die Ideen von morgen und übermorgen entstehen nicht allein in der Firmenzentrale. Um den Aufbruch in neuen Digitalwelten auch räumlich zu unterstreichen, eröffnete Skoda in einem Prager Trendviertel nahe der Moldau jüngst ein modernes Digitallabor.

„Ohne elektrische Autos werden wir die rechtlichen Vorgaben nicht schaffen“, erläutert Skodas Produktstratege Guido Haak, „wir gehen im Jahre 2020 in der EU von einem Elektroanteil von acht Prozent aus. 2025 werden es rund 25 Prozent sein; in China mit 30 Prozent etwas mehr.“

Die Ziele scheinen ambitioniert, denn aktuell liegt der Anteil der Fahrzeuge mit elektrischen Antrieb in unseren Breiten bei gerade einmal 0,57 Prozent, während in China immerhin 1,45 Prozent aller Autos rein elektrisch surren. Die in China so beliebten Motorroller bekommen ohne einen Elektromotor ohnehin keine Zulassung mehr.