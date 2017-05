Piech, der seit seinem Rücktritt vom Aufsichtsratsvorsitz bei VW vor gut zwei Jahren zu den Aktionärstreffen nicht mehr erschienen war, nahm auf der Bühne in den Reihen der Aufsichtsratsmitglieder Platz. Seinen Anteil von knapp 15 Prozent an der von den Familien Porsche und Piech kontrollierten Porsche SE hatte der 80-Jährige im April an seinen Bruder Hans Michel Piech verkauft. So lange die Transaktion noch nicht förmlich abgeschlossen ist, will Piech dem Aufsichtsrat weiter angehören und stellt sich deshalb der Wiederwahl.