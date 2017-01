Fiat Chrysler will mit einem ungewöhnlichen Minivan-Konzept jüngere Generationen wieder für den Autokauf begeistern. Der italienisch-amerikanische Konzern stellte vor Beginn der Technik-Messe CES in Las Vegas am Dienstag den Prototypen „Portal“ vor. Er fällt vor allem damit auf, dass seine Türen sich nach links und rechts aufschieben, statt sich auf konventionelle Art zu öffnen.

Punkten will Fiat Chrysler auch mit einem komplett flexiblem Innenraum – bis auf den Platz des Fahrers können alle anderen Sitze verschoben oder herausgenommen werden. „Das Auto wächst mit ihnen“ – zum Beispiel wenn man Kinder bekommen, erklärte Innendesignerin Cindy Juette. Das Elektroauto soll auch autonom fahren können, sobald die Funktionen verfügbar sind. Kameras sollen die Besitzer schon in der Nähe erkennen und die Türen öffnen – einen Schlüssel soll man nicht mehr brauchen.