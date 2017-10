Der Autobauer Fiat Chrysler will im kommenden Jahr die Trennung von seiner Komponententochter Magneti Marelli vorantreiben. Eine Ausgliederung und ein Börsengang des Elektronik-Spezialisten sei die beste Option, um Wert freizusetzen, sagte Konzernchef Sergio Marchionne am Montag am Rande einer Veranstaltung im norditalienischen Rovereto. Für eine Abspaltung der Marken Alfa Romeo und Maserati sei es noch zu früh, bekräftigte er. Das werde vielleicht nicht in der kommenden Planungsperiode 2018 bis 2022 geschehen.