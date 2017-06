Wie man einen Kleinwagen baut, weiß Ford gut genug. Schließlich hat der Hersteller inzwischen mehr als 40 Jahre Erfahrung gesammelt: 1976 kam, als Antwort auf die Ölkrise, der erste Fiesta auf den Markt, und bis heute fährt der insgesamt über 17 Millionen Mal verkaufte Kleine an der Spitze in seinem Segment mit. Damit das auch in Zukunft so bleibt, ist es höchste Zeit für eine neue Ausgabe des Bestsellers: Generation 7 hat schon wieder neun Jahre auf dem Buckel. Doch die Ablösung naht, ab dem 8. Juli steht die Neuauflage für mindestens 12.950 Euro beim Händler.