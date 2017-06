Seit den ersten Nachrichten über den Deal gab es Spekulationen über einen Abschied des 56 Jahre alten Neumann, dem eine Unterordnung unter PSA-Chef Carlos Tavares nicht zugetraut wurde. Schließlich hat Neumann den traditionsreichen Autobauer, der seit 1929 zum US-Konzern General Motors (GM) gehört, seit 2013 weitgehend eigenständig gelenkt. Diese Eigenständigkeit hätte Neumann eingebüßt, Paris wird Opel wohl an eine deutlich kürzere Leine nehmen als das die GM-Führung in Detroit gemacht hat. „Ich persönlich habe schon lange mit Neumanns baldigem Abschied gerechnet, denn eine Persönlichkeit wie er kann schlicht und einfach nicht unter einem PSA-Chef Carlos Tavares arbeiten“, sagte der frühere Opel-Betriebsratschef Klaus Franz im Gespräch mit der „Automobilwoche“.

Die Tage von Karl-Thomas Neumann bei Opel scheinen gezählt: Laut „Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung“ will er das Unternehmen verlassen, sobald der Verkauf von General Motors an die französische Peugeot -Mutter PSA vollzogen ist. Die Nachricht ließ die Autobranche am Wochenende aufhorchen – auch wenn sie nicht ganz überraschend kam. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Im polnischen Gliwice sind knapp 3270 Mitarbeiter beschäftigt. Sie bauen den Kompaktwagen Astra und das Cabrio Cascada und den Sportwagen Opel GTC. In Tychy stellen 410 Beschäftigte Motoren her.

Am Opel-Hauptstandort arbeiten 15.040 Beschäftigte, davon gut die Hälfte im Entwicklungszentrum. Die Produktion hat rund 4000 Arbeitnehmer. Sie bauen den Mittelklassewagen Insignia in mehreren Varianten, den Zafira sowie Getriebe und Komponenten.

Obwohl Neumann sich in seinen vier Jahren in Rüsselsheim bei vielen Respekt verschafft hat – selbst Kritiker loben die griffige Werbung, das frische Image und die technisch stark verbesserte Produktpalette –, könnte es für das Unternehmen besser sein, wenn er Opel verlässt. PSA-Chef Tavares hat für Opel ambitionierte Pläne – regelmäßige Streitigkeiten zwischen den Managern würden das ganze Unterfangen lähmen. Und wenn PSA die Geduld verliert, stünde Opel wieder einmal vor einer ungewissen Zukunft.

Dass Opel nun wohl ohne seinen technik-affinen Leitwolf nach Paris umparken muss, schwächt die Position des Unternehmens im neuen Konzern, glaubt Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom Car-Institut der Universität Duisburg-Essen. Schon während der Übergangsarbeiten konnte Neumann seine neue Machtlosigkeit erleben, wenn Betriebsräte und IG Metall die vereinbarten Produktions- und Entwicklungsvolumina in einem Tarifvertrag festschreiben wollten. Ihre Verhandlungspartner dafür kamen vom Mutterkonzern GM, der ein Übergangsteam nach Rüsselsheim entsandt hat.

Was hat PSA mit Opel vor?

Opel soll so schnell wie möglich schwarze Zahlen schreiben. In einem am Montag veröffentlichten Gespräch mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Montag) bekräftigte Tavares seine Vorgabe, dass Opel spätestens 2020 Gewinn machen muss – allein mit dieser Zielmarke wären die von Neumann geplanten hohen Investitionen in die Elektromobilität utopisch. Den Plan für die Rückkehr in die Gewinnzone solle das Opel-Management innerhalb von 100 Tagen nach der Übernahme vorlegen und ihn dann umsetzen. Die FAZ spekuliert als Datum auf den 12. September, dem Beginn der Automesse IAA.