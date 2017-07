 Volvo verdient prächtig an Benzin und Diesel

Volvo hat im ersten Halbjahr seinen Gewinn um mehr als ein Fünftel gesteigert – getrieben von guten Geschäften mit Verbrennungsmotoren. Kann Volvo auch weiter wachsen, wenn der selbst verordnete Elektro-Zwang kommt?

Einzig der amerikanische Markt dürfte Volvo-Chef Håkan Samuelsson derzeit Sorgen bereiten. Wegen Lieferengpässen, wie man in der Unternehmenszentrale in Göteborg betont, sei der Absatz jenseits des Atlantiks im ersten Halbjahr 2017 um 4,9 Prozent gesunken. Im Rest der Welt läuft es aber sehr gut für Samuelsson: Dank guter Geschäfte in Europa (+6,6 Prozent beim Absatz) und China (+22,6 Prozent in der Region Asia-Pacific) hat Volvo in den ersten sechs Monaten gut ein Fünftel mehr verdient. Der schwedische Autohersteller, der seit 2010 zum chinesischen Geely-Konzern gehört, erwirtschaftete einen Betriebsgewinn von umgerechnet 712 Millionen Euro (6,8 Milliarden schwedische Kronen SEK). Im ersten Halbjahr des Vorjahres waren es noch 587 Millionen Euro (5,6 Milliarden Kronen).

Die Schweden konnten auch beim Absatz zulegen: In den ersten sechs Monaten gingen laut dem Unternehmen 277.000 neue Volvos an die Kunden – ein Plus von 8,2 Prozent. Damit sieht sich Volvo auf Kurs für das vierte Rekordjahr in Folge. „Wir können starke Gewinne für einen Zeitraum vermelden, in dem wir weiter in unsere Transformation investiert haben“, sagt Samuelsson laut der Pressemitteilung. „Unser Schwung hält an.“

An der Absatzsteigerung seiner Autos verdient Volvo auch gut. Der Umsatz legte in den ersten sechs Monaten von 8,82 Milliarden Euro auf 10,38 Milliarden Euro zu. Volvo erzielte damit eine Umsatzrendite von 6,8 Prozent – im Vergleich zu 6,6 Prozent im Vorjahreszeitraum. Damit liegt Volvo bei der Marge etwas unterhalb der deutschen Premium-Konkurrenz wie Mercedes-Benz und BMW. Das große Aber: Abgesehen von sündhaft teuren Plug-in-Hybriden als Topmodell der Baureihen basieren die guten Halbjahreszahlen vor allem auf dem Erfolg von großen SUV und Kombis mit Benziner oder Diesel.