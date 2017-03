Opels Zukunft frohlockt an vergangenen Montag in Rot und Weiß. Auf Hochglanz poliert, stehen der Benziner und der Diesel mitten in einem Szenerestaurant am Frankfurter Westhafen. Während halb Deutschland über den Opel-Verkauf an den französischen Konkurrenten PSA Peugeot Citroën spekuliert, bemühen sich die Rüsselsheimer um „business as usual“: Bei der Präsentation des Modells Crossland X preisen Marketingleute und Entwickler des Autos ausgiebig die Vorzüge des kompakten urbanen Geländewagens.

Der wahre Vater des neuesten Opel-Babys fehlt: Dan Ammann, Chef des Opel-Aufsichtsrats, Präsident von General Motors (GM) und damit die Nummer zwei im Konzern hinter Vorstandschefin Mary Barra. Vor fünf Jahren hat Ammann als Finanzchef eine Kooperation zwischen Opel und PSA mit eingefädelt. Der Crossland X ist deren erstes Ergebnis, die Konzerne haben sich die Kosten für Einkauf, Produktion und Logistik geteilt.