„Die Automobilbranche in unserem Land muss sich neu erfinden. Es geht darum, die Ziele Klimaschutz, saubere Luft und sichere Arbeit so in einen Gleichklang zu bringen, dass die Automobilindustrie stärker aus der Krise hervorgeht, als sie hineingegangen ist. Ohne ein entschiedenes Umsteuern auf neue Mobilitäts- und Antriebskonzepte wird dies nicht gelingen“, schreibt Hofmann in einem Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche.

Der Gewerkschaftschef kritisiert zugleich, dass „mancher Manager weiter auf dem hohen Ross sitzt, obwohl die Reputation der Automobilindustrie durch illegale Machenschaften und mangelnde Transparenz schwer beschädigt ist.“ Hofmann weiter: „Um das Vertrauen zurückzugewinnen, reichen weder Gipfelinszenierungen im Wahlkampf noch Marketingmaßnahmen. Das gelingt nur, wenn die Automobilindustrie restlos aufklärt und umfassende Transparenz herstellt.“