 Opel-Stammwerk in Rüsselsheim droht Kurzarbeit

Die Geschäftsführung von Opel will über Kurzarbeit verhandeln. Betroffen wären vor allem das Stammwerk in Rüsselsheim und in der Folge dann auch das Komponentenwerk in Kaiserslautern, das auch Teile nach Rüsselsheim liefert.

Das erfuhr die WirtschaftsWoche von mehreren Insidern. Im Werk Eisenach wird bereits kurzgearbeitet. Bei Opel werden Teile der Belegschaft vorübergehend weniger ausgelastet sein, weil die neue Mutter PSA nicht alle Modelle so wie ursprünglich geplant weiterführen will. Wie dies kompensiert werden kann, ist Teil der Verhandlungen. Opel-Chef Michael Lohscheller hatte bisher nur von „Kurzarbeit in einigen Bereichen“ gesprochen, aber keine Details genannt.