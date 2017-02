Wird aus der Zusammenarbeit zwischen Opel und dem französischen PSA-Konzern mehr? Peugeot und Citroën prüfen eine Übernahme von Opel. Doch noch ist vieles unklar. Die Fakten in der Übersicht.

Was besagen die aktuellen Meldungen? Zunächst hieß es in zwei Agenturberichten, dass sich der amerikanische Mutterkonzern General Motors sich in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Verkauf von Opel an PSA Peugeot Citroën befinden soll. Ein Abschluss könne binnen Tagen verkündet werden. Schnell bestätigte Peugeot die Gespräche. PSA sondiere eine Reihe strategischer Möglichkeiten mit GM, darunter auch eine mögliche Akquisition von Opel, sagte ein Sprecher der PSA Group. Ziel sei es, die Ertragskraft von PSA zu steigern.

Anzeige

Über den Umfang einer möglichen Übernahme ist noch nichts klar – die Formulierung des Sprechers lässt viel Spielraum. Etwa ob auch die britische Opel-Schwestermarke Vauxhall Teil der Gespräche ist oder nicht.

General Motors : Peugeot bestätigt Gespräche über Opel-Kauf Seit fast 90 Jahren gehört Opel zu General Motors. Das könnte bald vorbei sein: Der amerikanische Mutterkonzern könnte Opel an Peugeot verkaufen. Die Franzosen haben Gespräche über den Kauf bestätigt.

Opel äußerte sich nicht. Auch eine Stellungnahme der französischen Regierung und der Familie Peugeot, die jeweils 14 Prozent an dem Zwei-Marken-Konzern PSA Peugeot Citroën halten, war zunächst nicht zu erhalten. Ergibt eine solche Übernahme Sinn? Analysten reagierten zunächst skeptisch auf den möglichen Zusammenschluss. „Wenn sich zwei Lahme zusammentun, wird kein Gesunder daraus“, sagte ein Experte. Für GM wäre der Verkauf gut, er bezweifle jedoch, dass Peugeot mit Opel glücklich werden. Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen meinte: „Eins und Eins ergibt in diesem Fall nicht zwei, sondern eineinhalb.“

Die grundsätzliche Überlegung hinter dem Deal: Bei einigen Modellen arbeiten Opel und PSA bereits zusammen, zudem sind sie in unterschiedlichen Märkten stark. Gelänge es, auch bei weiteren Modellen auf derselben technischen Plattform unterschiedliche Autos zu entwickeln – wie es etwa der Volkswagen-Konzern seit Jahren macht – könnte das die Einkaufs-, Entwicklungs- und Produktionskosten drastisch senken. Wie haben Opel und PSA bereits zusammengearbeitet? Opel und Peugeot hatten bereits vor einigen Jahren eine Allianz angestrebt. Am Ende blieb davon die gemeinsame Produktion von einigen Modellen – so basiert etwa der Opel Crossland X, der Anfang März auf dem Genfer Autosalon vorgestellt wird, auf dem Peugeot 2008. Ein Kompakt-SUV von Opel, das später in diesem Jahr vorgestellt werden soll, übernimmt die Technik vom Peugeot 3008. Zudem arbeiten beide Unternehmen an einem Nutzfahrzeug im B-Segment – wahrscheinlich ein kleiner Kastenwagen. Aus der Zusammenarbeit erhoffen sich die Partner Synergien von rund 1,2 Milliarden US-Dollar bis 2018, die gleichmäßig zwischen den beiden Unternehmen geteilt werden sollen. Die Produktion eines gemeinsamen Kleinwagens samt der Benzinmotoren wurde allerdings nicht verwirklicht. Opel baut seine Kleinwagen Adam und Karl unabhängig von den Franzosen in Deutschland.

Opel Bochum : Warum der Ärger in Bochum noch weitergeht Am 31. Januar steht Opel wieder vor Gericht: Hätte das Werk in Bochum überleben können? Zwei Jahre nach dem Aus sind 700 Ex-Opelaner immer noch ohne Job. Der TÜV Nord und die IG-Metall beschuldigen sich gegenseitig.

Was spricht gegen eine Übernahme? Beide Unternehmen sind derzeit noch als Konkurrenten unterwegs. Bis alle Baureihen auf eine gemeinsame Basis umgestellt wären, würden Jahre vergehen. Erst dann kommen aber die Einsparungen voll zum Tragen – davor kosten die Parallel-Strukturen und Neuentwicklungen viel Geld. Und sowohl PSA als auch Opel sind nicht auf finanziellen Rosen gebettet.