Darauf deutet eine E-Mail aus dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hin, die der WirtschaftsWoche vorliegt. Darin heißt es, „dass die ursprüngliche CO2-Messung“ des VW Amarok „nicht valide war, da sie mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung erreicht wurde“. VW sagte dazu der WirtschaftsWoche, dass die Schlussfolgerung zur Validität der CO2-Messung nicht zutreffend sei. Der Vorgang ist relevant, denn falsche CO2-Angaben haben Einfluss auf die Höhe der Kfz-Steuer. Unklar ist, ob bei der nicht validen Messung die zulässigen Grenzwerte überschritten wurden.

Die E-Mail findet sich in umfangreichen internen Unterlagen der Bundesregierung, die die WirtschaftsWoche ausgewertet hat. Dazu gehört auch ein Entwurf des Abschlussberichtes des Volkswagen-Untersuchungsausschusses, der demnächst veröffentlicht werden soll. Demnach war Volkswagen schon im Jahr 2012 mit dem Golf VI TDI mit überhöhten CO2-Werten aufgefallen. In diesem Auto ist dem Bericht zufolge der Motor EA 189 verbaut, bei dem VW später Manipulationen in Bezug auf Stickoxid-Werte eingeräumt hatte.