Ein guter Sportwagen sollte vor allem klein, wendig und leicht sein. So will es zumindest die reine Lehre. Wenn also Jaguar sein Flaggschiff XJ zum heißblütigen Quertreiber R575 aufrüstet, könnte so mancher Sportwagenfan die Nase rümpfen. Doch halt, im wilden Zickzackkurs kurviger Landstraßen macht das 300-km/h-Geschoss so ziemlich alles richtig. Neben dem Komfort sind im neuen Topmodell der Baureihe auch die dynamischen Eigenschaften auf sehr hohem Niveau. Das Gesamtpaket überzeugt jedenfalls.