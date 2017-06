Opel-Chef Karl-Thomas Neumann will den Autobauer wohl bald verlassen.

Der Tag, an dem Opel von Peugeot-Citroen übernommen wird, rückt näher. Einem Medienbericht zufolge will Opel-Chef Neumann kurz nach dem Verkauf den Autobauer verlassen. Für Opel wäre das ein schwerer Schlag.

In Rüsselsheim kündigt sich ein Beben an. Der langjährige Opel-Chef Karl-Thomas Neumann soll seinen Rückzug planen, berichtet die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“. Am 22. Juni wolle Neumann den Aufsichtsrat über seine Entscheidung informieren, das gehe aus einer vertraulichen Agenda für das Treffen der Aufseher hervor. Mit dem Abschluss des Verkaufs wolle der Opel-Chef seinen Posten räumen. In einem Brief Mitarbeiter hatte Neumann seine Mitarbeiter vor einer Woche informiert, dass der frühestmögliche Zeitpunkt für einen Betriebsübergang von GM zu PSA der 31. Juli sei, wenn die Kartellbehörden zustimmen. Die Franzosen sollen für Opel inklusive der britischen Schwestermarke Vauxhall und der Finanzsparte rund 2,2 Milliarden Euro zahlen. Bis zum zweiten Halbjahr soll der Verkauf abgeschlossen sein. Dann könnte auch Neumann gehen.

Anzeige

Eine offizielle Bestätigung für den Abgang gibt es nicht. Ein Opel-Sprecher sagte am Samstag lediglich, das Unternehmen kommentiere grundsätzlich keine Personalspekulationen. Dementiert wird der Wechsel an der Spitze also bislang nicht.

Die Opel-Produktionsstandorte in Europa Rüsselsheim Am Opel-Hauptstandort arbeiten 15.040 Beschäftigte, davon gut die Hälfte im Entwicklungszentrum. Die Produktion hat rund 4000 Arbeitnehmer. Sie bauen den Mittelklassewagen Insignia in mehreren Varianten, den Zafira sowie Getriebe und Komponenten. Quelle: rtr

Kaiserslautern Der Standort in Rheinland-Pfalz hat 2140 Beschäftigte. Sie produzieren Motoren und Fahrwerkskomponenten.

Eisenach In Thüringen laufen die Kleinwagen Corsa und Adam vom Band. Im Werk Eisenach arbeiten 1850 Menschen.

Polen Im polnischen Gliwice sind knapp 3270 Mitarbeiter beschäftigt. Sie bauen den Kompaktwagen Astra und das Cabrio Cascada und den Sportwagen Opel GTC. In Tychy stellen 410 Beschäftigte Motoren her.

Spanien In Figueruelas bei Saragossa laufen Corsa, der SUV Mokka und bald auch der Stadt-SUV Crossland X vom Band. Der Standort hat 5080 Arbeitsplätze.

Großbritannien Im Werk Ellesmere Port arbeiten 1830 Beschäftigte. Hier werden ebenfalls Astra-Modelle produziert.

Der Standort Luton nördlich von London hat 1530 Arbeitnehmer und baut den Kleintransporter Vivaro.

Österreich Im Werk Aspern nahe Wien arbeiten 1390 Menschen. Dort werden Motoren und Getriebe hergestellt.

Ungarn Motoren und Komponenten produziert auch die Fabrik in Szentgotthard mit 1210 Arbeitnehmern.

Italien In Turin gibt es noch ein Zentrum zur Entwicklung von Dieselmotoren mit 700 Mitarbeitern.

Zwar hatten sowohl Opel als auch PSA zunächst immer wieder betont, mit Neumann an der Spitze zumindest bis zum Closing weitermachen zu wollen. Auf ausschweifende Treueschwüre zu Neumann hatte PSA-Chef Carlos Tavares bislang aber verzichtet, auch wenn er bei jedem Auftritt die bisherigen Leistungen des Opel-Chefs würdigte. Zuletzt waren zudem Befürchtungen gewachsen, dass die Franzosen die Umstrukturierung sehr zentralistisch angehen könnten, heißt es aus dem Opel-Umfeld. „Wir setzen die Benchmarks, und wenn nötig werden wir Dinge von Opel fordern“, hatte Tavares schon kurz nach der Übernahme verkündet. Neumann sei zwar grundsätzlich überzeugt, dass der Verkauf strategisch richtig sei. Er sprach öffentlich von der Chance, einen europäischen Champion zu schaffen. Doch aus seiner Sicht habe der PSA-Konzern die einschneidenden Veränderungen durch die Elektromobilität noch nicht ausreichend erkannt. Kurz vor Bekanntwerden des Verkaufs waren strategische Pläne von Neumann publik geworden, aus Opel einen reinen Hersteller von Elektroautos zu formen. Pläne, die in Paris nicht überzeugten. Seit der Verkauf liegen die Pläne auf Eis.

Viele Experten hatten bereits erwartet, dass Neumann mit der Rolle des PSA-Statthalters nicht zufrieden sein könnte. Seit der Verkauf publik wurde, soll Neumann mehrere Angebote für einen Wechsel innerhalb der Industrie bekommen haben, schreibt die FAS weiter. Hartnäckig hielten sich zuletzt auch Gerüchte, dass der Opel-Chef zu seinem einstigen Arbeitgeber VW zurückkehren könnte. Auch an den Aktienmärkten war Neumann zuletzt sehr aktiv: Ende Mai hatte der Opel-Chef seine Anteile am bisherigen Mutterkonzern General Motors in Höhe von 1,5 Millionen Dollar verkauft und Anfang Juni Aktienoptionen im Wert von rund vier Millionen Dollar umgewandelt. Das geht aus offiziellen Dokumenten der US-Börsenaufsicht SEC hervor. Sein Nachfolger an der Opel-Spitze könnte nach Angaben der FAS aus dem eigenen Haus kommen. Drei Kandidaten aus dem Vorstand werden dafür genannt. Neben dem Finanzchef Michael Lohscheller, dem Vertriebschef Peter Christian Küspert wird auch Marketingchefin Tina Müller für den Chefposten gehandelt. Neumann selbst habe sich in Paris für einen Nachfolger aus den eigenen Reihen stark gemacht.