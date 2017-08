 Weitere US-Sammelklagen gegen deutsche Autobauer

In den USA nimmt die Klagewelle gegen den Volkswagen-Konzern , Daimler und BMW wegen Kartellverdachts langsam Fahrt auf. Inzwischen haben Anwälte mindestens sechs Sammelklagen im Namen von Fahrzeugbesitzern gegen die Autobauer eingereicht, wie aus Gerichtsdaten vom Mittwoch hervorgeht.

Daimler kündigte auf Nachfrage an, sich mit allen rechtlichen Mitteln zur Wehr zu setzen. Der Konzern sei der Ansicht, dass die Klagen unbegründet seien, sagte ein Sprecher. Eine VW-Sprecherin wollte sich nicht konkret zu den US-Klagen äußern und verwies auf ein älteres Statement, wonach der Konzern bei den Ermittlungen kooperiere. BMW ließ eine Anfrage zunächst unbeantwortet.

Unter den US-Kanzleien ist auch „VW-Schreck“ Hagens Berman, deren Anwälte die erste Sammelklage im Abgas-Skandal von Volkswagen auf den Weg gebracht hatten. Bei ihrer Kartellklage wurde vom zuständigen Gericht in New York bereits eine erste Konferenz im Rahmen des Vorprozesses angesetzt, die am 4. Oktober stattfinden soll.