Fiat-Chrysler-Chef Sergio Marchionne hat keine Offerte für den italienisch-amerikanischen Autohersteller erhalten. Zudem arbeite der Konzern nicht an einem "großen Deal", sagte Marchionne am Samstag am Rande des Formel-Eins-Rennen im italienischen Monza. Auf die Frage, ob jemand an Fiat Chrysler (FCA) herangetreten sei oder ein Angebot auf dem Tisch liege, sagte Marchionne: "Nein."

Ende August hatten Spekulationen über ein Interesse aus China die FCA-Aktie in die Höhe katapultiert. FCA hatte erklärt, nicht in Kontakt mit der chinesischen Great Wall Motor zu stehen. Great Wall Motor äußerte sich ebenfalls dahingehend, allerdings hatte zuvor ein Sprecher des Konzerns das Interesse des Herstellers an FCA bestätigt.