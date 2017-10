VW will sein Händlernetz in Europa straffen und die Kosten für das klassische Geschäft in den Autohäusern kräftig senken. "Wir sind auf allen Weltmärkten seit Jahren auf Konsolidierungswelle. Das wird sich sicherlich in den nächsten ein, zwei Jahren etwas beschleunigen, auch in Deutschland", sagte VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann vor Beginn einer Konferenz mit Vertriebspartnern am Dienstag in München. Wie viele Händlerbetriebe wegfallen sollen, ließ der Manager offen. VW wolle erst mit den Betroffenen sprechen. Auch zu den geplanten Einsparungen nannte Stackmann keine konkreten Zahlen. "Es geht darum, Kosten offensiv aus dem Handel zu nehmen." Profitabilität und Effizienz ließen sich im Schnitt um zehn Prozent steigern.

Als Beispiel führte der VW-Vertriebschef schnellere Werkstattdurchgänge an: Mit Hilfe neuer IT könnten hier künftig 60 bis 70 Prozent der Zeit eingespart, die Mitarbeiter dann für andere Aufgaben eingesetzt werden. Weil VW seinen Händlern künftig nicht mehr vorschreiben will, wie viele Menschen sie beschäftigen müssen, könnten Autohäuser allerdings auch ihre Belegschaften verkleinern.