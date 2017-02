Was die Kunden anbelangt – sie stehen im Regen. Obwohl alle die gleiche Betrugssoftware untergeschoben bekamen, gibt es inzwischen zwei Klassen von Kunden: Die in den USA, die dank weitreichender Verbraucherschutzrechte hohen Schadensersatz erhalten, und die anderswo, die noch immer um jeden Euro kämpfen müssen. So wie der VW-Großkunde Deutsche See: Anstatt sich mit ihm außergerichtlich zu einigen, zieht VW, die an den Kunden 500 Transporter geliefert haben, es vor, auf Zahlung von Schadensersatz verklagt zu werden.