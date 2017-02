Krone stellt unter anderem Anhänger für Sattelschlepper und sogenannte Dollys her, mit denen Auflieger an Lastwagen koppeln lassen. An den Bestellungen für diese Produkte lasse sich die gestiegene Nachfrage ablesen, sagt Lübs. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern gibt es in Deutschland jedoch nach wie vor nur wenige Gigaliner: So seien in den Niederlanden beispielsweise rund 700 Lang-Lkw unterwegs, so Lübs.