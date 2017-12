Im deutschen Recht gibt es keine Sammelklagen. Daher behelfen sich Kläger mit einem Kniff: Kartellopfer treten ihre Ansprüche an eine Firma ab, die als Einzelkläger eines ganzen Pools von Ansprüchen auftritt. „Ob so eine De-Facto-Sammelklage gerichtsfest ist, ist aber fraglich“, sagt Stephan Waldheim von der Anwaltskanzlei Bird & Bird. Er verweist darauf, dass in der Vergangenheit immer wieder Gerichte ähnliche Versuche abgewiesen haben. So wollte eine Klagefirma im Auftrag von Zementkäufern Schadenersatz wegen eines Zementkartells erstreiten. Vor dem OLG Düsseldorf scheiterten die Kläger 2015, da ihr Firma aus Sicht der Richter zu wenig Kapital hatte, um im Falle einer Niederlage Gerichts- und Anwaltskosten zu zahlen.

Die Kläger hätten aber vermutlich aus solchen Schlappen gelernt, sagt Waldheim - es sei also denkbar, dass diese „De-Facto-Sammelklagen“ doch mal vor Gericht Bestand haben. Im Falle der Stuttgarter Klage des Elvis-Verbundes dürfte mangelndes Kapital tatsächlich keine Rolle spielen - ein Prozessfinanzierer hat eine „Patronatserklärung“ abgegeben, derzufolge er über mehrere Gerichtsinstanzen hinweg für Kosten geradestehen würde.