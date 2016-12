Aston Martin DB11

Aston Martin macht das, was eine britische Traditionsmarke hin und wieder machen muss: dem Zeitgeist zu widerstehen. Sprich: Aston Martin baut kein trendiges SUV, sondern bringt mit dem DB11 wieder einen klassischen Gran Turismo. Zwischen protzigen Bentley Continental GT und sportlich-straffen BMW M6 wohl eines der letzten Autos, das den schmalen Grat zwischen Komfort und Dynamik derart genau trifft – und dabei auch noch elegant aussieht. Vorbei sind auch die Zeiten der Zwangsehe mit Ford, als sich schon mal Teile eines Ford Fiesta in einen Aston verirrten. Der neue Daimler-Input ist so dezent, dass der Aston-Charme erhalten bleibt! Mehr zum Aston Martin DB11 lesen Sie hier.