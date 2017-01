Es sind Europas Beste der Bootsbranche, die jährlich in Düsseldorf ausgezeichnet werden: Zum vierzehnten Mal wurde die internationale Auszeichnung „European Yacht of the Year“ vergeben und zum elften Mal das „European Powerboat of the Year“ gekürt. Die Jury setzt sich aus den Testleitern und Chefredakteuren der elf führenden Segel- und neun führenden Motorboot-Magazine Europas zusammen. Die renommierten Preise wurden auf der Messe „Boot“ am ersten Messe-Wochenende vergeben...