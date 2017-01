Groß, größer, Mini. Die zweite Generation des Mini Countryman überrascht vor allem mit neuen Außenmaßen. Um genau 20 Zentimeter in der Länge und drei Zentimeter in der Breite wurde das Mini-SUV zum Kompakt-SUV aufgeblasen. Der Radstand wuchs um 7,5 Zentimeter. 4,30 Meter misst der Viertürer nun von Stoßstange zu Stoßstange, was den neuen Countryman zum größten Mini aller Zeiten macht. Die Preise starten bei 26.500 Euro.